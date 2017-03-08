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Podolski'ye saldırı

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Podolski'ye saldırı
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Ataköy Marina'da saldırıya uğradı. Alman yıldız, taksiciye yol vermeyince taksici Podolski'nin aracını yumrukladı.

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Lukas Podolski, Ataköy Marina’da taksiciye yol vermeyince taksici Alman yıldıza saldırdı.

Fanatik’in haberine göre; Podolski’nin Ataköy Marina girişinde kendisine yol vermemesine sinirlenen taksici aracından inerek Alman yıldızın aracını yumrukladı. Podolski ise taksicinin bu saldırısında aracından inmeyerek bekledi. Taksici kısa bir süre aracı yumrukladıktan sonra valeler araya girdi ve taksici olay yerinden uzaklaştırıldı.

Podolski de valeler eşliğinde yoluna devam etti.

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