Polat, Ömer Seyfettin'i anlatacak
Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat, Milli Düşünce Merkezi Kabakçı Konağı Sohbetleri'nde Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ömer Seyfettin'i anlatacak.
Milli Düşünce Merkezi, alanında uzman isimlerle sohbetler düzenlemeye devam ediyor.
Kabakçı Konağı Sohbetleri’nin bu akşamki konuğu Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Nazım Himet Polat olacak. Polat, hayata çok erken gözlerini yummasına rağmen Türk Edebiyatı’na büyük katkılar yapan Ömer Seyfettin’i anlatacak. Program 20 Şubat (Bugün) 19:00’da başlayacak.
Tarih: 20 Şubat 2017 Pazartesi
Saat: 19.00
Yer: Kabakçı Sokağı Hamamönü - Ankara
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