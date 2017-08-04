Polis Akademisi sorularının sızdırılmasına yönelik operasyon

Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması operasyonunda 5 ilde 40 kişi için gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2012 Polis Akademisi Sınavı sorularının sınavdan önce sızdırılması ile ilgili soruşturması kapsamında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Kocaeli'deki operasyonlarla şüphelilerden 24'ü gözaltına alındı.

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