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Polis aracına silahlı saldırı

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Polis aracına silahlı saldırı
Ataşehir'de çalıntı olduğu öğrenilen bir araçtan polis aracına ateş edildi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Çamlıca Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde seyir halindeki plakası öğrenilemeyen ve çalıntı olduğu anlaşılan bir araçtan uzun namlulu silah ve tabanca ile polis aracına ateş edildi.

Polisin saldırganlara karşılık verdiği olayda polis aracına herhangi bir isabet olmadığı ve kimsenin yaralanmadığı, ayrıca aracın olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdiği öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önleminin alınmasının ardından olay yeri inceleme ekibi çalışma yaptı.

Çalıntı olduğu öğrenilen aracın polis tarafından takibi sürüyor.

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