Polis gözetiminde MHP kongresi

Kahramanmaraş'ta iki kez iptal edilen MHP Olağan İl Kongresi'nin 3'üncüsünde bir önceki seçimi 2 oyla kazanan Özkan, bu kongrede başkanlığı 1 oy farkla kaybetti.

Daha önce AKP'lilerin delege olarak yazıldığı skandalıyla YSK tarafından iptal edilen Kahramanmaraş Olağan İl kongresi daha sonra yapılan kongrede de sahnenin çökmesiyle üçüncü kez tekrarlandı.

Tekrarlanan kongre Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde Ömer Özkan ve Ertuğrul Doğan'ın adaylığında yapıldı. Süleyman Öner bu kongrede aday olmadı. İl Emniyet Müdürlüğü ise yoğun güvenlik önlemi aldı. Oyların sayıma geçilmesinin ardından sahnenin etrafı polis bariyerleriyle çevrildi. Sayım süresince görevliler dışında hiç kimse sahneye alınmadı.

2 OYLA KAZANMIŞTI 1 OYLA KAYBETTİ

İki ayrı sandıkta kullanılan oyların 225'ini Ertuğrul Doğan, 224'ünü ise Ömer Özkan aldı. 11 oy da geçersiz sayıldı. İptal edilen 2'nci kongrede 2 oy farkla başkan seçilen Ömer Özkan, bu kongrede başkanlığı 1 oy farkla Ertuğrul Doğan'a bıraktı.