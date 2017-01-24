Polis o teröristin peşinde

Polis, Beşiktaş’ta patlatılan bombalı araçtaki teröristleerl birlikte hareket eden ancak saldırıdan önce araçtan inen kadın teröristin peşine düştü Kanlı saldırıdaki sır kadının eylemin planlamasında yer aldığı ve talimatları verip ayrıldığı tespit edildi

Beşiktaş Vodafone Arena'nın önünde 10 Aralık 2016 günü gerçekleştirilen ve 39 kişinin şehit olup 200'e yakın kişinin yaralandığı hain saldırı ile ilgili önemli bir ayrıntıya ulaştığı iddia edildi.. Canlı bombalarla gün boyu keşif yaptığı, onlara direktif ve bilgi verdiği belirlenen ve saldırının organizatörü olduğu değerlendirilen bir kadının görüntüsünü tespit eden polis, şimdi her yerde bu şüpheliyi arıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun tespitlerine göre terörist Kadri Kılınç tarafından kullanılan bomba yüklü araç Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu güzergâhında sürekli hareket halindeydi. Saat 14.56'dan 20.10'a kadar araç ile keşif çalışması yaptılar. Terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten Kadri Kılınç ve Burak Yavuz'a, henüz kimliği belirlenemeyen kadın şüpheli tarafından yollar, stadyumun yeri, polislerin bekleme noktaları tarif edildi.

KADIN TERÖRİST, MAÇKA PARKI'NDA İZİNİ KAYBETTİRDİ



Olay günü saat 20.10 sıralarında, yani saldırıdan yaklaşık 1 saat 20 dakika önce bombacıların, Taşkışla Caddesi üzerinde bulunan bir hamburger restoranının önünde aracı durdurdukları saptandı. Aranan kadın teröristin bu esnada araçtan indiği, ters istikamette yürüdüğü ve bir süre çevrede tur attıktan sonra Maçka Parkı'na yaya olarak girdiği ve burada izini kaybettirdiği belirlendi.