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Polis, oğlunu arayan kadına acı haberi veremedi

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Polis, oğlunu arayan kadına acı haberi veremedi
Konya'da tatile giden 2'si kardeş içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, aracı kullanan Cumali Güllü ve yanındaki Turgut Özbay öldü, Ahmet Özbay ise ağır yaralandı

Kaza, saat 23.45 sıralarında Konya-Ereğli yolu Okyar Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Cumali Güllü yönetimindeki 26 PV 670 plakalı otomobil ile hareket halindeyken direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi. Araçtan fırlayan 24 yaşındaki Turgut Özbay ile 19 yaşındaki Cumali Güllü kaza yerinde öldü. Ağır yaralanan Ahmet Özbay ise, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ACI HABERİ VEREMEDİ

Kaza yerinde araştırma yapan polis, Cumali Güllü'ye ait çalan telefonu açtı. Acı haberi yakınlarına veremeyen polis memuru, "Kaza yapmışlar. Yaralanmışlar. Onlar hastanede, telefon burada kalmış" diyebildi. Özbay kardeşler ve arkadaşları Cumali Güllü'nün Afyonkarahisar'dan Mersin'e tatile gittikleri öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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