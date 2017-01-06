Bugünkü YENİÇAĞ »

Polis okullarına FETÖ operasyonu

»
Polis okullarına FETÖ operasyonu
FETÖ/PDY'nin İstanbul'daki polis okulları yapılanmasında "ağabeylik" yaptıkları belirlenen 43'ü sivil 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

FETÖ/PDY emniyet ayağına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul'daki polis okullarında "ağabeylik" yaptıkları tespit edilen ve aralarında 27 emniyet personelinin de bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün emniyet yapılanması içerisinde "ağabeylik" yapan 43 sivil ve 27 emniyet personeline yönelik gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde İstanbul merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında aramaların devam ettiği ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
PKK mağarasında TSK üniformasıPKK mağarasında TSK üniformasıİzmir'deki saldırıda Reina izleriİzmir'deki saldırıda Reina izleriKahraman polis Seki’nin babası acı haberi hasta yatağında aldıKahraman polis Seki’nin babası acı haberi hasta yatağında aldıÖğrenci servisi devrildi: 3 ölüÖğrenci servisi devrildi: 3 ölüPolis okullarına FETÖ operasyonuPolis okullarına FETÖ operasyonuKıbrıs tezgahına BM'den itirafKıbrıs tezgahına BM'den itirafReina saldırganı otoparka saklanıp polisi gözlemişReina saldırganı otoparka saklanıp polisi gözlemişGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 06 01 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 06 01 2017Şehit Fethi Sekin'in çocukları: "Babamız evde yok, kapıyı açamayız"Şehit Fethi Sekin'in çocukları: "Babamız evde yok, kapıyı açamayız"Terör İzmir'i vurdu!Terör İzmir'i vurdu!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti