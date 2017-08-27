Polis okuluna rezidans ve AVM!

Etiler Polis Okulu’ndan sonra Bakırköy’deki polis eğitim merkezinin arazisi de ticaret ve konut alanı ilan edildi. Atatürk Havalimanı’nın yanı başındaki 81 dönümlük araziye TOKİ, rezidans ve alışveriş merkezi inşa edecek.

AKP hükümeti, İstanbul'da kamu kuruluşlarına ait arazileri, TOKİ eliyle yüksek yoğunluklu yapılaşmaya açmaya devam ediyor. Bakırköy'deki Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi'nin arazisi için hazırlanan yeni imar planı askıya çıktı. 81 bin metrekarelik arazinin yarısında ev, ofis, alışveriş merkezi inşa edilecek.



Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre 1978 yılından itibaren polis eğitim merkezi olarak kullanılan Bakırköy'deki arazi için Emniyet Genel Müdürlüğü ile TOKİ arasında 2010 yılında protokol imzalandı. Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi olarak hizmet veren polis okuluna ait eğitim binaları, kapalı spor salonu, atış poligonu ve caminin bulunduğu arazinin mülkiyeti 2015 yılında TOKİ'ye geçti.

PLAN ASKIYA ÇIKTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da arazi için hazırladığı imar planı değişikliğini 25 Ağustos 2017 günü askıya çıkardı. Plan değişikliği ile 81 dönümlük araziye “konut ve ticaret” fonksiyonu verildi. Araziye konut, rezidans, AVM, iş merkezi yapılacak. Arazinin yaklaşık yüzde 57'sine denk gelen 46 bin metrekare “Ticaret+Konut” alanı olarak kullanılacak. Donatı alanlarına da arazinin yüzde 43'ü ayrıldı. 81 dönümlük arazinin 7 bin metrekaresine özel okul, 3 bin 371 metrekaresine cami, 15 bin metrekaresine park yapılacak. 9 bin 920 metrekare de yola ayrıldı.

HAVA TRAFİĞİ RİSK ALTINDA

Atatürk Havalimanı'nın yanı başındaki arazi ile ilgili plan değişikliği hakkında görüşüne başvurulan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 13 Nisan 2015 tarihli kararında, Atatürk Havalimanı hava-yer telsiz haberleşmesini ve hava trafik emniyetini olumsuz yönde etkileyeceği için arazide herhangi bir yapılaşmaya gidilmemesini istedi. Ancak müdürlük 5 Ocak 2017 tarihli kararında görüşünü değiştirdi. Arazideki yeni yapıları; çatı ve cephede elektromanyetik yansıtıcı özellikte iletken metal kullanılmaması, en yüksek noktası deniz seviyesinden 68 metreyi geçmemesi koşulu ile uygun buldu.

ETİLER'DEKİ DE İMARA AÇILMIŞTI

İstanbul'un en değerli arazilerinden Etiler Polis Meslek Yüksekokulu'nun 32 bin metrekarelik arazisinde de benzer bir süreç işlemişti. Arazinin riskli alan ilan edilmesinin ardından 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılmıştı. Arazi İçişleri Bakanlığı'yla yapılan protokolle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Bedeli yaklaşık 430 milyon TL olarak belirlenen arazinin imar planı yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirilerek ticaret ve hizmet alanı ilan edildi. Yapılacak inşaatların yüksekliği de serbest bırakıldı. Plan değişikliği ile okul arazisine AVM, rezidans, restoran, mağaza, otel yapımına izin verilmiş oldu. Tapunun sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl araziyi “hasılat paylaşımı” yöntemi ile satma kararı aldı.