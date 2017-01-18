Polise böyle seslendi!

Reina saldırganı Masharipov’un, evde polisleri gördüğü an Türkçe “Öldürmeyin beni” dediği öğrenildi. Teröristin oğlunu başka bir IŞİD hücre evine gönderdiği belirlendi.

İstanbul Ortaköy’deki Reina isimli gece kulübünde yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden IŞİD terörist Abdulkadir Masharipov ve beraberindeki 4 kişi, İstanbul Esenyurt’ta operasyonla yakalandı.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, katliamın ardından istihbarat birimleri, IŞİD içindeki haber kaynaklarına “Dikkatli olun” uyarısı yaptı. Teröristin yurtdışına kaçabileceği değerlendirilerek sınırda kaçakçılık yapan kişiler yakın takibe alındı.

Hatay polisi, Masharipov’a olay günü ve sonrasında yardım ettiği belirlenen Özbek asıllı 3 kişinin kente geldiğini ve kaçakçılarla temas kurduğu bilgisini aldı. 3 Özbek, Hatay’da yakalanıp İstanbul’a gönderildi.

KONYA’DAKİ HÜCREYLE ‘İLK TEMAS’ YAKALATTI

Kendisine yardım eden 3 kişinin yakalanması üzerine paniğe kapılan Masharipov, kaçmak için Konya’daki

KONYA’DAKİ HÜCREYLE ‘İLK TEMAS’ YAKALATTI

Kendisine yardım eden 3 kişinin yakalanması üzerine paniğe kapılan Masharipov, kaçmak için Konya’daki IŞİD hücresi ile irtibata geçti. İstihbarat birimleri, bu iletişimden haberdar oldu. Masharipov’un İstanbul Esenyurt’ta olabileceği 5 adres tespit edildi.

Art arda yapılan baskınlarda, Masharipov ile 1 Iraklı erkek ile Afrikalı 3 kadınyakalandı. Iraklı kişinin evi kiralayan Ali Jameel Mohammed, kadınların ise Senegalli Dina A. (27), Somalili Aysha M. (27) ve Mısırlı Tene Trare (26) olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi. Afrikalı kadınların, IŞİD’e katılacağı öne sürüldü.

Hücresi ile irtibata geçti. İstihbarat birimleri, bu iletişimden haberdar oldu. Masharipov’un İstanbul Esenyurt’ta olabileceği 5 adres tespit edildi.

Art arda yapılan baskınlarda, Masharipov ile 1 Iraklı erkek ile Afrikalı 3 kadınyakalandı. Iraklı kişinin evi kiralayan Ali Jameel Mohammed, kadınların ise Senegalli Dina A. (27), Somalili Aysha M. (27) ve Mısırlı Tene Trare (26) olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi. Afrikalı kadınların, IŞİD’e katılacağı öne sürüldü.