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Polislikten atılanlar askere alınacak

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Polislikten atılanlar askere alınacak
Askerliğini yapmamış olan ve meslekten ihraç edilen 10 bin kadar polis askere alınacak. FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen polislere askerlik muayene belgeleri gönderiliyor.

Kanun hükmünde kararnamelerle melskten ihraç edilen 25 bin polisten 10 bine yakın polis, komiser ve başkomiser askere alınacak. Polislere on yıl mecburi hizmet sonrası askerden muaf olma hakkı hakkı tanıyan düzenlemenin şartlarını yerine getirip tezkere almayanlara askerlik belgeleri gönderilmeye başlandı. 
Söz konusu polislerin, muayene işlemlerini yapmaları için askerlik şubelerine başvurmaları istendi.

2011 yılında çıkarılan “6109 sayılı Askerlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna” göre; 10 yıllık hizmetin ardından polislerin askerliklerini yapmış sayılacağı belirtilirken, bu süreyi doldurmadan polislik mesleğinden ayrılan veya meslekten atılan kişilerinse askerlik görevlerini yapmaları gerekiyor.

8 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, “6109 sayılı Askerlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da şu ifadeler yer almıştı: “Bugün itibarıyla, askerlik hizmetini yerine getirmekte olan polis memurları terhis edilecektir. Yine bugün itibarıyla, polis memuru olup da çeşitli nedenlerden dolayı haklarında yoklama kaçağı, bakaya suçu nedeniyle adli tahkikat yapılanlar hakkında işlemler durdurulacaktır. Polis memurlarının, polis eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapanların, polis eğitim ve öğretim kurumlarının giriş sınavlarını kazananların her türlü askerlik işlemleri ertelenecek, 10 yıl sonra askerlik görevlerini yerine getirmiş sayılacaklardır.”

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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