Referandumdan evet çıksın diye başlattıkları halkı kandırma kampanyasına devam ediyorlar...

Sonuncu yemleri, "İki milyon işsize iş hazır" açıklaması...

Yalana bakın...

Ülkede yeni yatırım yok, yeni iş alanları oluşmuş değil; bu kadar insanı sığdıracakları ne üretim merkezi var, ne yeni hizmet kapısı açıldı. Bu yalanı da gözümüzün içine baka baka söylüyorlar...

Arlanmanın utanmak anlamına geldiğinden de haberleri yok!

* * *

Büyükannelere torun baktıkları için maaş bağlanacak dediler...

Kararı alelacele çıkardılar...

65 bin büyükanne maaş için başvurdu; türlü bahanelerle talepleri yokuşa sürdüler ve bağlaya bağlaya 6 bin kadar büyükanneyi maaşa bağladılar...

Bu vaat dolu konuşmalara uzmanlar popülist retorik diyor; halkı kandıran belagat...

* * *

Yalandan ibaret vaatlerini tekrarlayacak değilim...

Çok şükür, televizyonlarda yaptıkları reklamlarla halkı evet demekten uzaklaştırdılar. 16 Nisan akşamı yalanların altında ezilip kalacaklar.

Beterin beteri var

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Meral Akşener'in toplantıları valiler tarafından engelleniyormuş...

Anlaşılan hayır propagandasını yasaklıyorlar...

Gerekçe?

Söyleyemiyorlar...

Söylemesinler, engellemeler nasıl olsa hayır oylarını artırıyor...

* * *

Tek adam rejimi gelirse...

Beterin beterini bekleyin!

DERKENAR

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Hayır diyecekler evet diyeceklere hakaret etmiyor, tehditte bulunmuyor, kimseyi terörist ve de hain olmakla suçlamıyor. Evetçiler öyle değil; tepeden aşağı hepsinin ağzı bozuk. Hepsi Hayır diyecek milyonlarca yurttaşa düşman. Balık elbet de baştan kokuyor. Komut da aynı, "Toplumu kutuplaştırmaya devam"...

Çerçeve

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Ülkeler arasında kayıtsız şartsız dostluk olmuyor; örnek Türkiye-Rusya dostluğu...

Türkiye'den domates alımını yasakladıkları için misilleme yaptık...

Rus buğday ve mısır üreticilerinin bize satacakları ürünlere yüzde 130 oranında gümrük vergisi ödeme şartını koyduk...

Çirkin bir çekişme...

Demek ki bazı konular, dostluk çerçevesine sığmıyor!

Metiner'i kim kurguladı

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Ulu önder Atatürk karşıtlığı sınır tanımıyor, aşanlar çoğaldı...

Biri de AKP'li Mehmet Metiner, sanki görevlendirilmiş 24 ayar saldırgan...

Deniz Baykal'a laf yetiştirmeye kalkınca Atatürk'e de dil uzattı. Lâfı da şu:

-Referandumdan evet çıkarsa partili cumhurbaşkanına tanınacak yetkililerin bin katından fazlası ona tanınmıştı...

Külliyen yalan...

Mesela, Ulu Önder'in KHK çıkarma yetkisi yoktu, hiç olmamıştı...

Başbakanlık kurumunun kaldırılmasını istememişti...

Yargıyı, yasamayı ve yürütmeyi sınırları içerisinde tutulması gereken kurumlar olarak kabul etmiş ve birine dahi müdahalede bulunmamıştı...

A'dan Z'ye yetkilerle donatılmamıştı...

* * *

Bugüne kadar Atatürk ile eş değerde bir devlet adamı gelmiş değil...

Mehmet Metiner kimi, hangi ismi Ulu Önder ile eş değerde tuttuğunu söylemek cesaretini de gösterebilirdi. Ya Metiner'in ya da onu bu düşmanlığa kurgulayanların profilleri belirgen hale gelmesin diye bundan imtina ettikleri anlaşılıyor.

Tek adam tek nokta

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Müzik üniversitesi kurulacakmış...

Erdoğan müjdeyi "Cumhurbaşkanlığında bu konuda çalışma başladı" diyerek verdi..

Demek ki konservatuvarlar yeterli görülmüyor...

Üniversite kurulması elbet de iyi ama çalışmalar neden Beştepe'de; yoksa bilimsel çalışmaların da mı adresi değişti...

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DİKKAT, HAYIR dememize 27 Gün kaldı