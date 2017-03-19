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Potada derbi heyecanı

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Potada derbi heyecanı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray Odeabank yarın derbi maçta karşılaşacak.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray Odeabank yarın derbi maçta karşılaşacak.

Beşiktaş Akatlar Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı takım ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlardan 16 galibiyet ve 5 yenilgiyle ayrılırken, sarı-kırmızılı ekip ise çıktığı müsabakaların 12'sini kazandı, 9'unu kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray Odeabank, evinde 84-78'lik skorla kazandı.

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