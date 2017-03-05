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PO'yu satın alan şirketten açıklama geldi

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PO'yu satın alan şirketten açıklama geldi
Hollanda enerji ticareti şirketi Vitol Grubu'nun Başkanı Ian Taylor, "Petrol Ofisi'ni satın alarak büyüyen bir piyasaya güçlü bir yatırım yaptık" dedi.

Hollanda merkezli enerji ticareti şirketi Vitol Grubu'nun Başkan ve Üst  Düzey Yöneticisi (CEO) Ian Taylor,  Petrol Ofisi'nin  Türkiye'nin önde gelen markalarından biri olduğuna dikkati çekerek, " Türkiye güçlü ekonomik performansa ve büyüyen enerji ürünleri talebine sahip bir ülke.  Petrol Ofisi'ni satın alarak büyüyen bir piyasaya güçlü bir yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.

"PETROL OFİSİ EKİBİYLE ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Vitol Grubu'nun resmi internet sitesinde şirketin  Petrol Ofisi alımına ilişkin yer alan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Taylor, Avusturyalı OMV şirketinin yüzde 100 hissesine sahip olduğu OMV  Petrol Ofisi ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini belirtti.

Petrol Ofisi'nin  Türkiye'nin önde gelen markalarından biri olduğuna ve OMV'nin iştiraki konumundayken, sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre konularında yüksek standartlara odaklandığına değinen Taylor, "Biz de bu müthiş performansı sürdürmeye çalışacağız.  Türkiye güçlü ekonomik performansa ve büyüyen enerji ürünleri talebine sahip bir ülke.  Petrol Ofisi ile büyüyen bir piyasaya güçlü bir yatırım yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

ŞİRKET GÜNLÜK 6 MİLYON TON HAM PETROL TİCARETİ YAPIYOR

Petrol Ofisi'ni satın alacağı açıklanan Vitol Grubu bünyesinde 10 ayrı şirket bulunurken, şirket en büyük operasyonları  Cenevre, Houston,  Londra ve  Singapur'da olmak üzere 40 ayrı ofiste faaliyet gösteriyor.

Şirketin 2014'te 270 milyar dolar olan hasılatı petrol fiyatlarındaki gerileme ile 2015'te 168 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Rafinaj, ticaret, depolama, elektrik üretimi gibi alanlarda faaliyetleri bulunan şirket, yıllık 303 milyon ton petrol ve gaz nakliyatı ile günlük 6 milyon ton ham petrol ve ürünün ticaretini gerçekleştiriyor.

"PETROL OFİSİ, TÜRKİYE PAZARINDA EN YÜKSEK PAYA SAHİP"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2015 Yılı Petrol Piyasası Raporu'na göre, OMV'nin geçen yıl satışa çıkardığı  Petrol Ofisi,Türkiye akaryakıt pazarında yüzde 24 ile en yüksek payı elinde bulunduruyor.

Suudi Aramco ve  Azerbaycan şirketi  Socar'ın da teklif verdiği  Petrol Ofisi,  Türkiye'nin en büyük ikinci özel sektör şirketi konumunda bulunuyor.  Petrol Ofisi, halihazırda bin 700'ün üzerinde akaryakıt istasyonu, 1 madeni yağ fabrikası 11 akaryakıt ve 3 LPG dolum terminali, 19 havaalanı ikmal ünitesi ve yaklaşık 1,17 milyon metreküpü aşan depolama kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

OMV'nin yüzde 100 hissesine sahip olduğu  Petrol Ofisi'ni 1 milyar 368 milyon avroya Vitol Grup'a satma kararı dün açıklanmıştı. OMV'den satışa ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen OMV CEO'su Rainer Seele,  Petrol Ofisi'ni şirketin değer zincirine entegre edilemediği için satışa çıkarıldığını dile getirmişti.

Bu yüzden, aldıkları kararın şirket stratejisi çerçevesinde doğru ve gerekli olduğunu belirten Seele, "Zorlu piyasa koşullarında müzakereleri başarıyla tamamlamaktan memnunum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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