Prematüre bebeği olanlar dikkat!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Faruk Erkozan, erken doğan bebeklere akranlarını yakalayana kadar dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Faruk Erkozan, erken doğan bebeklerle ilgili ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Prematüre bebeklerde en sık karşılaşılan sorunun beslenme problemi olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Erkozan, "Prematüre bebekler, hastanede kalış süresinin uzamasına bağlı olarak doğal beslenme kaynağı olan anne sütünden uzak kalabiliyorlar. Bu durum bebeklerde büyüme-gelişme geriliği ve büyümede duraklama gibi sorunlara yol açmaktadır. Prematüre bebekler bağışıklık sistemleri henüz tam olgunlaşmadan doğdukları için sık enfeksiyon ajanlarına maruz kalabilmektedirler. Bu enfeksiyon ajanları içinde en sık karşılaştığımız bronşiyolit etkeni olan respiratuar sinsityal virüs isminde bir ajandır. Bu ajana karşı aşılama da gerekiyor.

Yine prematüre bebeklerin kafa içindeki damarların esnek olmasından ve tam gelişememesinden dolayı çeşitli düzeylerde kanama geçirip serebral palsi dediğimiz hastalığa yakalanabilmektedirler. İşitme ve görme problemleri de prematüre bebeklerde karşılaştığımız diğer sorunlardandır" dedi.