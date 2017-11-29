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Prens Miteb bin Abdullah, serbest kalmak için 1 milyar dolar ödemiş

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Prens Miteb bin Abdullah, serbest kalmak için 1 milyar dolar ödemiş
Suudi Arabistan'daki yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınan isimlerden biri olan Prens Miteb bin Abdullah'ın serbest kalmak için Suudi yetkililerle 1 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardığı iddia edildi

Suudi Arabistan'da 4 Kasım'da başlayan yolsuzluk operasyonuyla tutuklanan ve dün serbest bırakılan Suudi Prens Miteb bin Abdullah'ın, serbest bırakılmak için Suudi yetkililerle 1 milyar dolarlık anlaşma yaptığı iddia edildi.

Reuters'a konuşan bir Suudi yetkili, Miteb bin Abdullah'ın serbest bırakılmasıyla ilgili olarak yapılan 'kabul edilebilir uzlaşı anlaşması teriminin' 1 milyar dolardan fazla bir rakamı ifade ettiğini belirtti.

Suudi yetkili, anlaşmanın içeriğinde yolsuzluk itirafının da yer aldığını söyledi.

Prens Miteb, yolsuzluk, hayali işçi çalıştırmak ve nüfuzunu kullanarak kendi şirketlerine ihale kazandırmakla suçlanıyordu. Bahsi geçen ihalelerini içerisinde 10 milyar dolarlık telsiz anlaşması ve milyar dolarlık çelik yelek anlaşması da vardı.

Bir önceki Suudi Arabistan lideri Kral Abdullah'ın oğlu olan 65 yaşındaki Miteb bin Abdullah, daha önce UIusal Muhafızların başındaydı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın gücünü arttırmak için uygulamaya koyduğu düşünülen yolsuzluk operasyonlarında 11 prens, 4 bakan ve birçok eski bakan ile işadamı gözaltına alınmıştı. Prens Muhammed, New York Times'a yaptığı açıklamada gözaltındaki 200 kişiden birçoğuyla anlaşmalara varıldığını söylemişti.

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