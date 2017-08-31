Prenses Diana ölümünün 20. yılında anıldı

Prenses Diana’nın Fransa’nın başkenti Paris’te ölümüne yol açan trafik kazasının üzerinden tam 20 yıl geçti.

İngiltere Kraliyet Ailesi’nin en sevilen üyelerinden biri olan Diana, ölüm yıl dönümünde İngiltere Kensington Sarayı'nda anıldı. Paris’teki Prenses Diana hayranları da korkunç kazanın yaşandığı Alma Köprüsü (Pont de l’Alma) mevkiini ziyaret etti.

İngiltere’deki anma etkinliğinin adresi ise Kensington Sarayı’ydı. “Lady Di” lakaplı prensesin iki oğlu Prens William ve Harry, 30 Ağustos’ta annelerinin ölümünün 20. yıl dönümü töreninde hazır bulundu.

Sarayın önünde toplananlar, Prenses Diana’nın kraliyet ailesinin imajına olumlu katkı sağladığı görüşünde:

“Henüz evlenmeden önce, gençliğinde Diana ile tanıştığım için çok şanslıyım. Eğer Diana yaşasaydı, bugün benim için harika bir kraliçe adayı olurdu. Kraliyet ailesini farklı bir şekilde modernleştirdi. Dediğim gibi, son derece sevgi doluydu.”

1997’deki kazada Prenses Diana ile birlikte yaşamını yitiren ünlü iş adamı Dodi Al-Fayed’in babası Mohamed Al-Fayed, oğlunun ve prensesis kraliyet ailesi tarafından öldürüldüğünü öne sürmüştü.