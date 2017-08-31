Bugünkü YENİÇAĞ »

Prenses Diana ölümünün 20. yılında anıldı

»
Prenses Diana ölümünün 20. yılında anıldı
Prenses Diana’nın Fransa’nın başkenti Paris’te ölümüne yol açan trafik kazasının üzerinden tam 20 yıl geçti.

İngiltere Kraliyet Ailesi’nin en sevilen üyelerinden biri olan Diana, ölüm yıl dönümünde İngiltere Kensington Sarayı'nda anıldı. Paris’teki Prenses Diana hayranları da korkunç kazanın yaşandığı Alma Köprüsü (Pont de l’Alma) mevkiini ziyaret etti.

İngiltere’deki anma etkinliğinin adresi ise Kensington Sarayı’ydı. “Lady Di” lakaplı prensesin iki oğlu Prens William ve Harry, 30 Ağustos’ta annelerinin ölümünün 20. yıl dönümü töreninde hazır bulundu.

Sarayın önünde toplananlar, Prenses Diana’nın kraliyet ailesinin imajına olumlu katkı sağladığı görüşünde:

“Henüz evlenmeden önce, gençliğinde Diana ile tanıştığım için çok şanslıyım. Eğer Diana yaşasaydı, bugün benim için harika bir kraliçe adayı olurdu. Kraliyet ailesini farklı bir şekilde modernleştirdi. Dediğim gibi, son derece sevgi doluydu.”

1997’deki kazada Prenses Diana ile birlikte yaşamını yitiren ünlü iş adamı Dodi Al-Fayed’in babası Mohamed Al-Fayed, oğlunun ve prensesis kraliyet ailesi tarafından öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Prenses Diana ölümünün 20. yılında anıldıPrenses Diana ölümünün 20. yılında anıldıİDO'dan sefer iptalleriİDO'dan sefer iptalleriİstanbul'da IŞİD operasyonuİstanbul'da IŞİD operasyonuDiyanet İşleri Başkanvekili Keleş’ten, Müslümanlarına yönelik katliama tepkiDiyanet İşleri Başkanvekili Keleş’ten, Müslümanlarına yönelik katliama tepkiBayramda hava nasıl olacak?Bayramda hava nasıl olacak?Havalimanında yangınHavalimanında yangınİzmir'de DHKP-C ve MLKP operasyonuİzmir'de DHKP-C ve MLKP operasyonuABD Büyükelçiliği yakınlarında patlamaABD Büyükelçiliği yakınlarında patlamaBunu yapanlara ceza kesilecekBunu yapanlara ceza kesilecekBorsa rekor kırdıBorsa rekor kırdı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti