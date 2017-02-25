Prof. Dr. Cihangir İslam'dan yeni Anayasa'ya sert tepki!

Merve Kavakçı'nın eski eşi Prof. Dr. Cihangir İslam, yeni Anayasa'yı çok sert sözlerle eleştirdi. İslam, fikirlerin engellenmesinin peygamberlerin değil, Firavunların işinin olduğunu söyledi.

Saadet Partisi, Has Parti ve Mazlum-Der'in kurucusu olan, eski milletvekillerinden Merve Kavakçı'nın eski eşi, Prof. Dr. Cihangir İslam, KRT'de Cağlar Cilara'nın sunup yönettiği programda yeni Anayasa teklifini değerlendirdi.

"Gücün kutsallığına teslim oldular!"

İktidarların hakikatle yola çıkıp zaman içinde güce, gücün kutsallığına teslim olabildiğini söyleyen İslam, "Bugün de bunun çarpık bir örneğini yaşıyoruz, çözüm hukuku tekrar işler hale sokmaktır" önerisinde bulundu.

"Sözün engellenmesi Peygamberlerin değil, Firavunların politikasıdır"

"Onlar sözü işitirler ve en güzeline uyarlar" ayetini hatırlatan Prof. İslam, bu ayetin ifade özgürlüğünü savunduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

"Ben bunu müslümanlara hatırlatıyorum. 'Onlar sözü dinler ve güzeline uyarlar.' Nedir bunun anlamı? Bütün sözleri dinleyeceksiniz. Sözün söyletilmemesi Nebilerin, Peygamberlerin, bilgelerin politikası değildir, sözün engellenmesi Firavunların politikasıdır. Bu politika, baskıcı unsurların, tarih boyunca insanlara musallat olmuş despotların politikasıdır."

"Bu anayasa otoriterleşmeye doğru götürür"

Yöneticilerin, bir toplum üzerindeki hakimiyetini artırmanın, dinin temel felsefesine ters düştüğünü ifade eden İslam, "Din sivil bir şeydir. Din, resmi bir kurumsallaşma yönünde değil, insanlardan ve toplumlardan yana olan bir çağrıdır. Bu anayasanın bizi otoriterleşmeye doğru götüreceğini, hatta yarın öbür gün hukuk cambazlarının elinde totariterleşmeye yol açabileceğini düşünüyorum. Bu yetkileri bana versen korkarım kabul etmem" diye konuştu.