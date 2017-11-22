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Prof. Dr. Karatay'ın kitapları Harvard'da

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Prof. Dr. Karatay'ın kitapları Harvard'da
Harvard Üniversitesi, Prof. Dr. Canan Karatay’ın kitaplarını kataloğuna dahil etti.

Hayykitap'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık ve beslenme alanlarındaki kitaplarıyla geniş bir okuyucu kitlesi bulunan Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Karatay Mutfağı", "Karatay Diyeti'yle Yaşam Boyu Sağlık" ve "Karatay Diyeti’yle Obezite ve Diyabete Çözüm" kitapları, kütüphanesinde 20 milyon kitap bulunduran ABD’nin Boston şehrinde bulunan Harvard Üniversitesi'nin kataloğunda yer aldı.

Toplamda 6 kitabı bulunan Karatay'ın kitaplarının toplam satışının ise 1 milyonu aştığı kaydedildi.

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