Anayasacı Prof. Dr. Kemal Gözler'in, Anayasa değişikliğiyle ilgili makalesini okuyunca, nerede böyle "ilim adamları", nerede "cesur insanlar" dedim.

Türkiye'de sistem değişiyor, kimseden ses çıkmıyor. İlim adamlarımızın, yeni anayasayla gelen sistem değişikliğinin, bize ne getireceği ve bizden ne götüreceği üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapmalarını beklerdim.

Maalesef, insanlarımız sindirildiler. Daha sistem değişmeden böyleyse, sistem değiştikten sonra ne olacak hâlimiz! Hiç mi hiç düşünmek istemiyorum. Bu gidiş Türkiye'yi kucaklamaz; böler. (Kesin inancımdır!)

Olağanüstü kongreyle gideceğini anlayınca, kendi partisinden intikam almaya kalkışan koltuk yapışkanı birinin uzattığı kırık koltuk değneğine güvenilerek, Türkiye değiştirilmek -değiştirirken eğer ortada Türkiye kalırsa- yepyeni, Türk'e karşı bir devlete kurulmak isteniyor.

Çok basit ama çok vahim bir örnek... Rize'de Atatürk heykelinin kaldırılması meselesi... Önce bardak dikmek için kaldıracaklardı. Baktılar, ince belli çay bardağı Cumhuriyet'in kurucusuna tercih edilmiş görüntüsü ortaya çıkacak; kaldırmaktan vazgeçtiler. Bu defa 15 Temmuz'u bahane ettiler. Hem de rezilce! Nasıl olsa insanlar 15 Temmuz-FETÖ deyince susarlar. Atatürk heykelinin yerine "15 Temmuz Şehitler Âbidesi" dikeceklermiş.

Heykelin yer değiştirmesi, heykel meselesi değil, zihniyet meselesi, ideoloji meselesi, Türkiye'nin nereye götürülmek istendiği meselesi ve Millî Mücadele'nin yedi düvele karşı verilmediği, Osmanlı'nın yıkılması için verildiği meselesidir. Lozan Muahedesi'nin durup dururken ortaya atılması, asıl gayenin işaret fişeğiydi.

Ben açıkça heykellere karşıyım. Oraya buraya, hemen hiçbiri sanattan nasibini almamış, çirkin, yontulmuş veya bir kalıba dökülmüş taşlar dikilmesi rahatsız edici. 15 Temmuz için dikecekleri âbidenin de, bir sanat değeri taşımayacağından emin olabilirsiniz.

İnce belli çay bardağına tercih edilmek istenen Mustafa Kemal'in şahsında, "90 yıllık reklam arası" dedikleri dönem kapatılmak isteniyor. Mesele budur.

Netice almanın tek yolu vardır: İkna... Anlat ki, insanlar ikna olsunlar. Hayır, düşmanlık edecekler. İnce belli çay bardağının, Atatürk heykeli kaldırılarak oraya dikmek kararının sebebini gösterebildiniz mi? Şimdi ise 15 Temmuz ile Atatürk'ün şahsında Cumhuriyet de kıyas edilmiş oluyor.

Şunu soralım: Rize kimin memleketi? Atatürk heykelini kaldırıp ince belli çay bardağını dikmek isteyenler kimden cesaret alıyorlar?

Prof. Dr. Kemal Gözler, takip etmek istediğim bir anayasacı. "Elveda Kuvvetler Ayrılığı, Elveda Anayasa" başlıklı makalesinden Taha Akyol Bey'in dünkü yazısıyla haberdar oldum. Anayasa değişikliğinin asıl ne getirdiğini, bir ilim adamının kaleminden mutlaka okumalısınız. (Ak Parti'nin ve MHP'nin kişiye kul olmamış milletvekilleri! Önce sizler okumalısınız!)

Prof. Dr. Kemal Gözler'in tespitlerinden birkaç cümle vereceğim:

"Anayasa Değişikliği Teklifiyle artık kuvvetler ayrılığı, sadece fiilen değil, resmen de kaldırılmaktadır. (...) Bu ilkenin ortadan kalkmasıyla, bir yandan Montesquieu'nün söylediği gibi Türkiye'de 'hürriyet' de ortadan kalkacaktır. (...) Kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde hürriyet de, anayasa da olmaz."

Kemal Gözler Hoca, "Bir Stalin, bir Saddam, bir Kaddafi yönetimine hoş geldiniz!" demek istiyor!