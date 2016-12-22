Protestolu senetler yüzde 21 arttı

11 ayda protesto edilen senet sayısı 1 milyona yaklaştı. Tahsil edilemeyen senetler en fazla İstanbul’da. Ankara, İzmir Konya, Antalya da İstanbul’u takip etti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, bu yılın 11 aylık döneminde bir milyona yakın senedin protesto edildiği, bu senetlerin para olarak karşılığının 10 milyar TL’nin üzerinde olduğu bildirildi.

İstanbul yine başta

TBB Risk Merkezi’nin bu yılın Ocak Kasım dönemini içerisine alan “Protestolu Senetler” raporu yayımlandı. Rapora göre yılın 11 ayında, Türkiye’de, ilk on ay içerisinde protesto edilen 927 bin senedin parasal tutarı 10,7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla protesto edilen senet adedi yüzde 1,7, senet tutarı ise yüzde 20,7 arttı. Söz konusu dönemde, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği il İstanbul olurken, bunu sırasıyla Ankara, İzmir, Konya ve Antalya takip etti. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 29’unu İstanbul, yüzde 10’unu Ankara, yüzde 7’sini İzmir teşkil ederken, rapora göre, bu oran Antalya için yüzde 4 ve Gaziantep için yüzde 4 düzeyinde hesaplandı.

En düşük iller

Protesto edilen senetlerin tutar bazında en düşük olduğu iller ise Bayburt, Siirt ve Tunceli şeklinde sıralandı. Bilindiği üzere senetler; ispat, teminat ya da ödeme aracı olarak kullanılan yazılı belgeler. Zamanında tahsil edilemediği zaman ise protesto edilir.

Süresi ne kadar?

Senedin ödenememesi ya da muhatap tarafından kabul edilmemesi hallerinde ortaya çıkan protesto için; belirlenmiş olan bir zaman aralığı bulunmaktadır. Senet, banka tarafından protesto edilecek ise son ödeme tarihinin bitmesini takip eden 2. iş gününde mesaî saati sonuna kadar süre bulunmaktadır. Bu sürenin sonunda banka, senedi protesto eder. Eğer senet bankada değil de elden tahsil edilecekse, bu durumda protesto vakti son ödeme tarihinin bitmesini takip eden ilk iş günün mesaî saati bitimidir. Eğer bu zaman aralıklarında protesto edilmezse, alacaklı sadece keşideciye müracaat hakkını koruyabilir. Bunun dışındaki bütün borçlulara yasal olarak başvuru hakkını kaybedecektir. Bu sebepten dolayı bankalar, ellerindeki senetlerin protesto zamanını çok iyi şekilde ayarlamak durumundadır.