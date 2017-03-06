PSA, Opel'i 2,3 milyar dolara satın aldı

Fransız PSA Group, Avrupalı rakibi Opel'i General Motors'tan 2,3 milyar dolara satın almak için anlaştığını açıkladı.

Peugeot ve Citroen markalarının üreticisi olan Fransa merkezli PSA Group bu satın alma sonrasında pazar payında rakibi Renault'yu geçerek Avrupa ikinciliğine yükselecek.



Avrupa otomotiv pazarının liderliğini halen Volkswagen grubu elinde bulunduruyor. PSA ve General Motors Avrupa biriminin toplam satış gelirleri geçen yıl 71.6 milyar euro olurken, sattıkları araç sayısı da 4.3 milyon adeti buldu.

16 YILDIR ZARAR EDİYOR



ABD'li General Motors bünyesinde faaliyet gösteren Opel, 16 yıldır üst üste zarar açıklıyor. Şirket 2015'te 813, 2016’da ise 257 milyon dolar zarar etti. Rusya pazarını kaybeden Opel, AB’den ayrılmaya karar veren İngiltere’de de gelir kaybına uğradı.

TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜLÜĞE ÇIKACAK



Opel'in PSA bünyesine katılmasıyla Türkiye pazarında da değişiklik yaşanacak. Türkiye’de 2016’da toplam yüzde 6’lık pazar payına ulaşan PSA Grubu, pazar payını yüzde 12’ye yaklaştıracak. PSA en çok satış yapan markalar sıralamasında 2 basamak yükselerek 3’üncülüğe çıkacak.

Türkiye'de yüzde 13,68 ile Volkswagen lider konumda bulunurken, Renault onu yüzde 12,37 ile takip ediyor.