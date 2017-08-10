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PSG Neymar'a lisans çıkartamıyor!

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PSG Neymar'a lisans çıkartamıyor!
222 milyon Euro'luk bonservis bedelinin ödenmesiyle tarihe geçen transfere rağmen Barcelona kulübü Neymar'ın Fransa'da lisansının çıkarılması için gerekli belgeleri göndermiyor. Bu nedenle oyuncuya lisans çıkartamayan PSG bu hafta Neymar'ı oynatamayacak.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, L'Equipe'e yaptığı açıklamada Neymar'la ilgili sorunun yakında çözüleceğine inandığını söyledi. Uluslararası transfer sertifikasının La Liga'dan Fransa Ligue 1'e ulaşmaması nedeniyle Guingamp maçnıda forma giyemeyecek olan Neymar'ın büyük ihtimalle sonraki hafta oynanacak Toulouse maçında da aynı nedenle oynaması beklenmiyor. Le Graet transferin tamamlandığını ve La Liga'nın ilgili sertifikayı göndermesi gerektiğini söylerken İspanyollarla bağlantıya geçtiklerini de belirtti.

İspanya'da yayınlanan RAC1 radyosu PSG'ye ilgili belgelerin oyuncunun serbest kalma bedeliyle ilgili durumun henüz netleşmediği için gönderilmediğini ileri sürdü.

Barcelona'nın bu konudaki soruşturma tamamlanana kadar belgeleri La Liga yönetimine iletmeyeceği öğrenilirken FIFA'nın bu transferle ilgili bir araştırma başlatması bekleniyor.

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