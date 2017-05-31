'Psikolojim bozuldu' diyen şoför yolcuları indirdi

Ankara'da bir dolmuş şoförü, seyir halindeyken birden durarak, 'Psikolojim bozuldu. Bu stresle kaza yaparım' diyerek yolcuları araçtan inmesini istedi. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.