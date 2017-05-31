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'Psikolojim bozuldu' diyen şoför yolcuları indirdi

'Psikolojim bozuldu' diyen şoför yolcuları indirdi
Ankara'da bir dolmuş şoförü, seyir halindeyken birden durarak, 'Psikolojim bozuldu. Bu stresle kaza yaparım' diyerek yolcuları araçtan inmesini istedi. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
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