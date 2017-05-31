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"Psikolojim bozuldu" diyerek yolcuları indiren şoförle ilgili açıklama

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"Psikolojim bozuldu" diyerek yolcuları indiren şoförle ilgili açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Karapürçek-Ulus arasında toplu taşıma hizmeti veren EGO otobüsünü kullanan M. A. K. isimli şoförün “Psikolojim bozuldu” diyerek araçtan indirmesinin ardından şoförün izne çıkarılacağını açıkladı.

EGO tarafından yapılan açıklamada, 30 Mayıs Salı günü yaşanan olayda bir yolcunun olumsuz davranışlarıyla şoförü rahatsız etmesi sonucunda otobüs şoförü M.A.K'nın rahatsızlandığı belirtilerek, diğer yolcuların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için bir başka araca geçmelerini istediği ifade edildi. EGO'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"ŞOFÖRÜMÜZ RAHATSIZ EDİLDİ"

"30 Mayıs 2017 tarihinde 312 hat nolu 'Karapürçek-Ulus' aracını kullanan M.A.K. adlı EGO şoförü, 30032 nolu Anafartalar Çarşısı durağına yanaştığı sırada aynı durakta önündeki bir başka aracımızdan engelli bir yolcumuz indiği için durağa tam yanaşamamıştır. Bu arada inişler için de durum müsait olunca içerideki yolcuların daha fazla beklememesi için iniş kapılarını açarak yolcuları indirmiştir. Daha sonra önündeki aracın hareket etmesi ile durağa yanaşarak, binmek isteyen yolcular için ön kapıyı açmış ve yolcular araca binmiştir. O esnada bir yolcumuz kapıyı niçin daha erken açmadığını sorunca şoför, 'durağa tam yanaşamadığı için kapıyı açmadığını' ifade etmiştir. Bunun üzerine yolcu şoförümüze bağırarak, 'seni şikayet edeceğim' diye cep telefonu ile konuşmuş, daha sonra yolculuk devam ederken de cep telefonuna kayıt yapmış ve davranışlarıyla şoförümüzü rahatsız etmeye devam etmiştir. Bunun üzerine şoför de rahatsızlanmış ve içerideki yolcuların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için bir başka araca geçmelerini istemiştir. Kendisinin de morali bozulduğu için hastaneye gitmiştir. İdarece de bu personelimizin dinlenmesi ve moralinin düzelmesi için izin kullandırılması uygun görülmüştür" denildi.

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