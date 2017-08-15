PTT, 2500 sözleşmeli personel alacak

PTT, 2500 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

PTT, 1671 gişe ve büro görevlisi, 829 dağıtıcı olmak üzere toplam 2500 sözleşmeli personel alacağını açıkladı.

Gişe ve Büro Görevlisi için başvuracak adayların KPSS'den en az 70, Dağıtıcı kadrosu için ise adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular 15 ila 21 Ağustos tarihleri arasında alınacak.