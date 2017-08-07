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Pülmür'de çatışma

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Pülmür'de çatışma
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2'si kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Pülümür ilçesi kırsalında bu amaçla operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bugün Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Pülümür ilçemiz Kızılmescit Karagöl Dere mevkisinde icra edilen operasyonda çıkan çatışmada 2 kadın, 1 erkek olmak üzere 3 terörist, M-16, 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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