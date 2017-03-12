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Puşkov: Türkiye'nin AB'ye girme şansı artık sıfır

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Puşkov: Türkiye'nin AB'ye girme şansı artık sıfır
Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Hollanda ve Türkiye arasında yaşanan gergin olaylara işaret ederek, "Türkiye'nin AB üyelik şansı artık sıfır" dedi.

Puşkov, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunlarıı söyledi: "Eğer Türk bakanların Almanya ve Hollanda'da Türk diasporası önünde konuşma yapmalarına müsaade edilmiyorsa, demek ki Türkiye'nin AB'ye üye olma şansı sıfıra eşittir."

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