Putin: 5 kez suikast atlattım

Amerikalı ünlü yönetmen Oliver Stone'un sorularını yanıtlayan Rus lider Putin, 5 kez suikast girişimi atlattığını söyledi.

Rus lider Vladimir Putin son olarak verdiği bir röportajla gündemde.

Rus lider, direksiyon başında Amerikalı ünlü yönetmen Oliver Stone'un sorularını yanıtladı. Eski bir ajan olarak ABD'nin gizli bilgilerini ifşa eden eski istihbarat çalışanı Edward Snowden için ''Vatan haini olduğunu düşünmüyorum'' dedi.

Kendisine yönelik suikast girişimlerini anlattı.