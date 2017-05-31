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Putin imzaladı: Ekonomik kısıtlamalar kaldırıldı

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Putin imzaladı: Ekonomik kısıtlamalar kaldırıldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye yönelik bazı ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Rus uçağının düşürülmesinin ardından uygulamaya koyulan bazı ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Buna göre Putin, Türk şirketlerinin Rusya topraklarında iş yapmasına ve Türk vatandaşlarının Rusya'da istihdam edilmesine ilişkin kısıtlamaları kaldırdı.

'VİZESİZ SEYAHAT KAPSAMI DA GENİŞLETİLDİ'

Putin, vizesiz olarak Rusya'ya seyahat edebilecek Türk vatandaşlarının kapsamını da genişletti.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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