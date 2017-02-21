Putin jimnastikçi Kabayeva ile evlendi iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ilişkisi olduğu bilinen eski milli jimnastikçi Alina Kabayeva’nın parmağında alyans ile görüntülenmesi "evlendiler" iddialarına neden oldu.

Rus basını geçmişte yüzüğünü gazetecilerden saklamaya çalıştığı iddia edilen Alina Kabayeva'nın bu kez böyle bir tavır içine girmediğine dikkat çekti.



Objektiflere takılan yüzük, 33 yaşındaki Kabayeva ile 64 yaşındaki Putin'in evlendiği yönündeki dedikoduları arttırdı



İkilinin geçen yıl nikah kıydığı yönünde de iddialar bulunuyor. Hatta çiftin çocukları olduğu bile öne sürülüyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2014'te 31 yıllık eşi Lyudmila Putin'den ayrılmasına da Kabayeva'nın neden olduğu ileri sürülmüştü.





Bir dönem milletvekili olarak görev yapan Kabayeva, ardından Rus liderin bir arkadaşına ait olan ülkenin en büyük medya şirketinde üst düzey yöneticilik yapmıştı.