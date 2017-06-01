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Putin: "Türkiye ile kilit konularda anlaşmasaydık..."

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Putin: "Türkiye ile kilit konularda anlaşmasaydık..."
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye'nin bölünmesi olasılığından endişe duyuyoruz. Çatışmasızlık bölgelerinin kurulmasında da bazı endişeler oluşuyor. Bu bölgelerin gelecekte Suriye'nin bölünmesinde rol model olmaması lazım." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vlamidir Putin, uluslararası haber ajansları yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, bir soru üzerine, "Suriye konusunda Türkiye ile aynı görüşte olduğumuz birçok konu var. Türkiye ile kilit konularda anlaşamasaydık ne Suriye'de ateşkes sağlanabilirdi ne de çatışmasızlık bölgeleri anlaşması yapılabilirdi." dedi.

ERDOĞAN İLE S-400 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİ GÖRDÜK

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde S-400 füze savunma sistemi konusunu ele aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ancak bu sistemleri henüz ülke dışında üretmedik. Bugün Hindistan Başbakanı ile nasıl ve hangi şartlarda üreteceğimizi görüşeceğiz. Süreç, teknoloji ve personel yetiştirilmesi açısından büyük bir hazırlık gerektiriyor. Ancak mümkün olmayan hiçbir şey yok. Bu modern sistemlerin sevkiyatı konusuna tekrar döneceğiz. Bu sistemlerin etkili olduğunu hem Rus hem de Türk askeri yetkilileri biliyor."

SURİYE'NİN BÖLÜNME OLASILIĞINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ

Putin, Suriye'nin bölünme olasılığından endişe duyduklarını belirterek, "Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin kurulmasında da bazı endişeler oluşuyor. Bu bölgelerin gelecekte Suriye'nin bölünmesinde rol model olmaması lazım. Aksine bu bölgelerin, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve gelecekteki siyasi diyaloğa örnek teşkil etmesi gerekiyor." dedi.

PYD/PKK KONUSUNDAKİ ENDİŞELERİNİ BİLİYORUZ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin terör örgütü PYD/PKK konusundaki endişelerini bildiklerini belirterek, "Bu konularda yapıcı bir çalışma yürütmeye özen gösteriyoruz." dedi.

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