Putin ve Macron'dan Suriye mesajı

Paris'te bir araya gelen Putin ve Macron arasındaki ilk yüz yüze görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından Suriye konusuna değinen Putin, "Halihazırda iç sorunlarla boğuşan ülkelerde devleti yıkarak terörle mücadele edilemez" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 saat 45 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte o toplantıdan satırbaşları:

MACRON: HİÇBİR KÜRESEL SORUN RUSYA'NIN KATILIMI OLMADAN ÇÖZÜLEMEZ

Rusya ile işbirliğini geliştirmekten yana olduklarını belirten Macron, uluslararası gündemdeki hiçbir önemli sorunun Rusya'nın katılımı olmadan çözülemeyeceğini vurguladı.

MACRON: SURİYE'DE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Önceliklerinin terörle mücadele alanında işbirliği olduğunu kaydeden Macron, "Bu konuda Rusya'yla birlikte çalışacağız. Suriye'deki durumu daha iyi hale getirmek için sahadan bilgi paylaşacağız" dedi.

PUTİN: TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA ANLAŞTIK

Rusya lideri Putin de, Macron ile terörle mücadele çalışma grubu kurma konusunda anlaşma sağladıklarını ifade etti: "Bugün için en önemli hedefin terörle mücadele olduğu konusunda hemfikiriz. Macron, terörle mücadele çalışma grubu kurmayı, heyetleri birleştirmeyi önerdi. Rusya ve Avrupa için büyük tehlike oluşturan terör tehdidine karşı birlikte hareket için çalışma grubu kurma konusunda anlaştık" dedi.

PUTİN: ULUSLARARASI KRİZLERE ORTAK ÇÖZÜM BULMA KONUSUNDA KARARLIYIZ

Rusya ve Fransa'nın uluslararası konularda ortak temas noktaları olduğunu gördüğünü söyleyen Putin, iki ülkenin Suriye, Ukrayna, Kuzey Kore'deki sorunlara ortak çözüm üretme konusunda kararlı olduğunun altını çizdi.

PUTİN: SURİYE KRİZİNDEKİ POZİSYONUMUZ ÇOK İYİ BİLİNİYOR

Suriye'de terörle mücadele faaliyetlerine de değinen Putin, şöyle konuştu: "Suriye krizindeki pozisyonumuz çok iyi biliniyor. Halihazırda iç sorunlarla boğuşan ülkelerde devleti yıkarak terörle mücadele edilemez. Terörle mücadelede pozitif sonuçlara güçlerimizi birleştirerek ulaşacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.

PUTİN: SİYASETÇİLER VARSAYIMLAR ÜZERİNDEN HAREKET ETMEMELİ

Putin'e basın toplantısında Rusya'nın Fransa'daki seçimlere müdahale ettiğine dair iddialar da soruldu. Rus lider, bu konuyu Macron ile ele almadıklarını kaydeden Putin, siyasetçilerin varsayımlar üzerinden hareket etmemesi gerektiğini vurguladı.

PUTİN: FRANSIZ BASINI, YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI İÇİN MÜCADELE ETSİN

Putin, Rusya karşıtı yaptırım politikalarının Ukrayna'daki durumun normalleşmesine hiçbir katkı sunmayacağını belirterek, Fransız basınına küresel ekonomideki tüm kısıtlamaların kaldırılması için mücadele etme çağrısı yaptı.

PUTİN: FRANSIZ İŞ ADAMLARI RUSYA'YA YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan Putin, görüşmede ikili ilişkilere odaklandıklarını ve farklı konularda ortak yaklaşım bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Putin, "Tüm zorluklara ve kısıtlamalara rağmen Fransız şirketler Rusya'da kalmaya devam ediyor. Fransız iş adamları Rusya'ya yatırım yapmayı sürdürüyor. Fransa, Rusya ile ekonomik ilişkileri geliştirmek istiyor" diye konuştu.

PUTİN, MACRON'U MOSKOVA'YA DAVET ETTİ

Öte yandan Putin, Macron'u Moskova'ya davet etti. Diplomaside 'her şeyin mütekabiliyet esasına göre yapıldığını' belirten Putin, Macron'u Moskova'da görmek istediğini ifade etti.

PUTİN: LE PEN'İN ZİYARETİ, SEÇİMLERİ ETKİLEMEYE ÇALIŞTIĞIMIZ ANLAMINA GELMİYOR

Basın toplantısında Fransa seçimlerinde Macron ile birlikte 2. tura kalan Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in seçimlerden önce yaptığı Moskova ziyareti de gündeme getirildi.

Bir basın mensubunun sorusu üzerine Macron, bu konuda yorum yapmayacağını, Fransa halkının oyunu kullandığını ifade etti.

Putin ise, Le Pen'in her zaman Rusya-Fransa ilişkilerinin gelişmesinden yana olduğunu kaydederek, "Bu ziyaret, Rusya'nın Fransa seçimlerini etkilemeye çalıştığı anlamına gelmiyor. Herkesi kabul etmeye hazırız" dedi.