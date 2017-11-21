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Putin ve Trump görüştü

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Putin ve Trump görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 saat boyunca telefonda görüştüğü açıklandı. İkilinin ağırlıklı olarak Suriye konusunu masaya yatırdığı kaydedildi.

Reuters’ın RIA haber ajansına dayandırdığı son dakika haberinde Putin ile Trump’ın Suriye konusunu konuştuğu açıklandı. Putin’in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmeden çıkan sonuçları Trump’a aktardığı belirtilirken Beyaz Saray da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada Trump ve Putin’in telefonda bir saat boyunca görüştüğü belirtilirken iki liderin Suriye, Ukrayna, İran, Kuzey Kore ve Afganistan konularını görüştüğü vurgulandı.

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