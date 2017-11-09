Putin ve Trump'tan sürpriz görüşme

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yarın Vietnam’da görüşeceğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Uşakov “Şu anda görüşme üzerinde konuşuluyor, görüşme 10 Kasım’da gerçekleşecek” dedi.

Uşakov daha önce yaptığı açıklamada ikilinin Vietnam’da gerçekleşecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) kapsamında Suriye ve Kore Yarımadası’ndaki durumun yanı sıra kriz durumundaki ikili ilişkileri ele alabileceklerini söylemişti.

Bu görüşme Putin ve Trump arasındaki ikinci yüzyüze görüşme olacak. Liderler daha önce de Almanya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşmüşlerdi. Taraflar Suriye ve Ukrayna'daki çatışmalar ile terörle mücadele ve siber güvenlik konularını ele almıştı.