Bugünkü YENİÇAĞ »

Putin ve Trump'tan sürpriz görüşme

»
Putin ve Trump'tan sürpriz görüşme
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yarın Vietnam’da görüşeceğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Uşakov “Şu anda görüşme üzerinde konuşuluyor, görüşme 10 Kasım’da gerçekleşecek” dedi.

Uşakov daha önce yaptığı açıklamada ikilinin Vietnam’da gerçekleşecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) kapsamında Suriye ve Kore Yarımadası’ndaki durumun yanı sıra kriz durumundaki ikili ilişkileri ele alabileceklerini söylemişti.

Bu görüşme Putin ve Trump arasındaki ikinci yüzyüze görüşme olacak. Liderler daha önce de Almanya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşmüşlerdi. Taraflar Suriye ve Ukrayna'daki çatışmalar ile terörle mücadele ve siber güvenlik konularını ele almıştı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Putin ve Trump'tan sürpriz görüşmePutin ve Trump'tan sürpriz görüşmeSuudi Arabistan'da 800 milyar dolarlık operasyonSuudi Arabistan'da 800 milyar dolarlık operasyonKolombiya'da 12 ton kokain ele geçirildiKolombiya'da 12 ton kokain ele geçirildi4 ülkeden Suriye'de kimyasal saldırı açıklaması4 ülkeden Suriye'de kimyasal saldırı açıklamasıJuncker: Türkiye'ye 3 milyar avro daha aktaracağızJuncker: Türkiye'ye 3 milyar avro daha aktaracağızİspanya Mahkemesi'nden flaş Katalonya kararıİspanya Mahkemesi'nden flaş Katalonya kararıABD'de Suudilere füze desteğiABD'de Suudilere füze desteğiEsad'ın danışmanından skandal Türkiye açıklamasıEsad'ın danışmanından skandal Türkiye açıklamasıAlmanya'dan peşmergeye eğitimi uzatma teklifiAlmanya'dan peşmergeye eğitimi uzatma teklifiSuudi Arabistan'daki gözaltılarda 2. dalga!Suudi Arabistan'daki gözaltılarda 2. dalga!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti