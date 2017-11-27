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Putin'den kimyasal silah sahibi ülkelere çağrı

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Putin'den kimyasal silah sahibi ülkelere çağrı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm ülkeleri kimyasal silah rezervlerini imha etmeye çağırdı.

Putin, 22. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne Taraf Ülkeler Konferansı'nın katılımcılarına bir selamlama mesajı gönderdi.

Rus lider mesajında "Kimyasal silah sahibi ülkelere Rusya'yı örnek alma ve kimyasal silah rezervlerini en kısa sürede imha etmek için her türlü çabayı gösterme çağrısı yapıyoruz" dedi.

Putin, sözleşmeye taraf olmayan ülkelere de sözleşmeye dahil olmayı önerdi.

RUSYA KİMYASAL SİLAHLARINI İMHA ETMİŞTİ

Rusya, elindeki son kimyasal silah stoğunu 27 Eylül'de imha etmişti. İmhanın gerçekleştirildiği alanda konuşma yapan Putin, kendi ülkesinin aksine, ABD'nin, elindeki kimyasal silahları imha etmek karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtmişti.

Rusya'nın elindeki kimyasal silahları, 1997'de yürürlüğe giren Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında imha etmişti.

Anlaşma doğrultusunda Rusya'nın elindeki kimyasal silahları 31 Aralık 2018'e kadar imha etmesi gerekiyordu. Bu, Rusya'nın kimyasal silah stoklarını, kendine tanınan süreden daha önce imha ettiği anlamına geliyor.

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