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Putin'den korkutan açıklama

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Putin'den korkutan açıklama
Savunma Bakanlığı toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin, tüm savunma sistemlerini delip geçebilecek füzelere gereksinim duyduğunu söyledi.

Savunma Bakanlığı toplantısında konuşan Putin, "Stratejik nükleer güçlerin savaş potansiyelini güçlendirmemiz gerekiyor, hepsinden önce de füzeler bakımından. Şu anda var olan ve gelecekte geliştirilebilecek savunma sistemlerini delip geçebilecek füzeler geliştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Putin şöyle devam etti: "Nükleer olmayan stratejik güçlerimiz de Rusya'ya yönelik her tür askeri tehdidi etkisiz hâle getirmelerine imkan verecek yeni bir seviyeye çıkarılmalı."

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