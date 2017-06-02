Putin'den Trump'a Fransa desteği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararının eleştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını değerlendirdi.

Trump’ın bu kararıyla ilgili eleştirilmemesi gerektiğini ifade eden Putin, “Trump belki de Obama döneminde yapılan bu anlaşmanın çok da avantajlı olmadığı görüşündedir. Konuyu derinlemesine değerlendirmek gerekiyor.” dedi.

Putin, ABD’nin anlaşmadan çekilmeden önce istişarelerde bulunarak anlaşmadaki maddelerle ilgili değişiklik talebinde bulunmasının da tercih edilebilecek bir yol olduğuna dikkati çekti.

Anlaşmanın tarafı olan ülkelerin, tüm kuralları net bir şekilde ortaya koymasından sonra Rusya’nın anlaşmaya katılmayı değerlendireceğini vurgulayan Putin, “Kaynakların dağıtımıyla ve tamamen teknik diğer konularla ilgili anlaşmadaki tüm maddelerin netlik kazanmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

TILLERSON: ÇOK İYİ BİR SİCİLİMİZ VAR

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da yaptığı açıklamada, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararlarına rağmen emisyonları düşürme çabalarının süreceğini belirtti. Tillerson, Brezilya Dışişleri Bakanı Aloysio Nunes Ferreira ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden önce, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararının ABD Başkanı Donald Trump tarafından alındığını ve arkasında onun yönetiminin durduğunu dile getiren Tillerson, "ABD'nin sera gazı emisyonunu düşürme anlamında çok iyi bir sicili olduğunu herkes kabul etmeli." dedi. Bu anlaşma olmadan da emisyonları düşürme çabalarının süreceğini anlatan Tillerson, "Bu emisyonları düşürme çabalarımızın gelecekte değişeceğini sanmıyorum. Umarım herkes meseleye bu şekilde bakar." değerlendirmesinde bulundu.