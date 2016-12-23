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Putin'den Türkiye açıklaması

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Putin'den Türkiye açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım" dedi.

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin gazetecilerle düzenlediği yıllık toplantıda sorulara cevap verdi. Putin Ankara'da suikast sonucu hayatını kaybeden Rusyabüyükelçisi Karlov'la ilgili soruyu da cevapladı. Putin şöyle konuştu: "Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi. Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım. Rus uçağını düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum. Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek."

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