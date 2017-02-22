Putin'in serveti dudak uçuklattı

Serveti uzun süredir tartışma konusu olan isimlerin başında gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Rusya'da bir dönem fon yöneticiliği yapan Hermitage Capital Management CEO'su Amerikan Bill Browder, CNN televizyonunda Fareed Zakaria'nın porgramına çıktı, Putin'in gizli serveti hakkında konuştu.

Browder, Putin'in servetinin 200 milyar dolara ulaştığını iddia etti. Dünyanın en zengin kişisi olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in toplam serveti 87.4 milyon dolar. Putin'in Rusya'da 20 saraya, 58 uçak ve helikoptere sahip olduğu öne sürüldü. Putin'in Karadeniz'de 800 milyon euro değerinde bir sarayı olduğu da iddia edildi.

Putin'in mal varlığı arasında Chelsea futbol takımının patronu Roman Abramovich'in kendisine hediye ettiği 28 milyon sterlinlik süper yat da bulunuyor.

Browder, "Putin 14 yıllık iktidarı boyunca kamu ve özel şirketlerde hisseler, gayrimenkuller, yatlar, sanat eserleri ve İsviçre bankalarında koruduğu nakite sahip oldu" dedi.

Rus liderin 500 bin dolarlık saat koleksiyonu da servetinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

200 milyar dolarlık iddianın sahibi Browder, Rusya devletinin parasının da İsviçre bankalarında Putin adına saklandığı ve Putin için yönetildiğini iddia etti.