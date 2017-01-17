PYD Amerika'da temsilcilik açıyor

Sputnik'e konuşan terör örgütü PYD'nin de bağlı bulunduğu Demokratik Suriye Meclisi Eşbaşkanı İlhan Ehmed, ABD'nin başkenti Washington'da 'Rojava ve Kuzey Suriye Demokratik Özerklik Bürosu' açılacağını söyledi.

Rusya, Almanya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Irak'ın kuzeyinde temsilcilik açan 'Rojava ve Kuzey Suriye Demokratik Özerklik Temsilciliği' yeni bürosunu ABD'de açmaya hazırlanıyor.

Terör örgütü PYD, YPG ve Demokratik Suriye Güçleri'nin de bağlı olduğu Demokratik Halk Hareketi (TEV-DEM) ile Demokratik Suriye Meclisi Eşbaşkanı olan İlhan Ehmed, temsilcilik açılması ile ilgili Sputnik'e konuştu. ABD'de olduklarını belirten Ehmed, temsilciliğin açılması için çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi. Temsilciliğin ABD'nin başkenti Washington'da açılacağını aktaran Ehmed, "Temsilciliğin açılması için kesin bir tarih veremiyoruz. Geç bir zamanda açılabilir erken bir zamanda da açılabilir. Görüşmeler ve çalışmaların bitmesine bağlı durumlar belli eder" dedi. ABD ile ilişkilerinin de iyi olduğunu vurgulayan Ehmed, ilişkileri daha da geliştirmek için bir heyet olarak ABD'ye geldiklerini dile getirdi. ABD ve Kürtlerin, IŞİD terörüne karşı etkili bir mücadele verdiğine dikkat çeken Ehmed, Donald Trump yönetimiyle de iyi ilişkiler içerisinde olmak istediklerini ifade etti.