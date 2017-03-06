Bugünkü YENİÇAĞ »

PYD El-Bab'da Türk askerine ateş açtı

»
PYD El-Bab'da Türk askerine ateş açtı
PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin, El Bab'da Türk askerine havanlı saldırı düzenlemesi sonucu 4 Türk askeri yaralandı. Yaralı askerler Gaziantep ve Kilis Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesi kırsalındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev yaptığı bölgeye Mümbiç’ten PYD tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Muş 49’uncu Komando Tugayından bölgeye gönderilen 4 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler tahliye edilerek, sınırdaki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına götürüldü. Yaralı askerlerden biri helikopter ile Gaziantep’e, 3 asker ise 2 ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mümbiç’teki PYD hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla imha edildiği bildirildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
PYD El-Bab'da Türk askerine ateş açtıPYD El-Bab'da Türk askerine ateş açtı"Ne yaptınız, beni de yaktınız!""Ne yaptınız, beni de yaktınız!"Milli Mücadeleye saldıranı okul müdürü yaptılarMilli Mücadeleye saldıranı okul müdürü yaptılarHDP'li Önlü serbest bırakıldıHDP'li Önlü serbest bırakıldıAlmanya'dan, Erdoğan'a yanıtAlmanya'dan, Erdoğan'a yanıtKılıçdaroğlu: "Binali Bey' çok yadırgadım"Kılıçdaroğlu: "Binali Bey' çok yadırgadım"Hanefi Avcı'nın beraati istendiHanefi Avcı'nın beraati istendiBarzani ve "soyu sopu" Türk düşmanı!Barzani ve "soyu sopu" Türk düşmanı!2 Vali Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı2 Vali Yardımcısı görevden uzaklaştırıldıOğan tweetini Numan Kurtulmuş kaldırtmışOğan tweetini Numan Kurtulmuş kaldırtmış
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti