PYD: Esad ile ittifak uygulanabilir!

Terör örgütü PYD'nin Moskova temsilcisi Ali, Suriye hükümetine karşı olmadıklarını ve mevcut Devlet Başkanı Esad'ı devirmeye çalışmadıklarını söyledi.

Sputnik’in haberine göre terör örgütü PYD’nin Moskova temsilcisi Abdusselam Muhammed Ali, Türkiye’nin operasyonları nedeniyle Kürtlerin iki cephede birden savaşmak zorunda kalma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi; Rakka’da IŞİD ile kuzeyde Türk destekli güçlerle.

‘HÜKÜMETLE İTTİFAK SAĞLANABİLİR’

Bu nedenle Şam ile anlaşma yolunu seçtiklerini kaydeden Ali, “Kürtlerle hükümet yanlısı güçler arasındaki bir ittifak uygulanabilir” dedi. PYD temsilcisi, temel hedeflerinin yeni anayasada Suriyeli azınlık haklarının güvence altına alınması olduğunu vurguladı.

Öte yandan Ali, Suriye ordusu ile Türk ordusunun çatışmalarını önlemek için Ankara ile Moskova arasında bir anlaşma olduğunu da öne sürdü.