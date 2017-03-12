PYD Membiç'te yönetim ilan etti!

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç ilçesinin idaresini üstleneceğini iddia ettiği bir sözde "sivil yönetim" ilan etti.

Menbiç'teki gelişmeler ilk olarak, Suriye-Türkiye sınırındaki Kobani (Ayn el-Arab) ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'nın sözde sorumlusu Ewwas Eli'nin, Rus basınına yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Eli, Menbiç'te örgütün "özerk yönetim kuracağı"nı açıkladı.

Ardından, terör örgütünün paravan kuruluşlarından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Menbiç'te tertiplenen organizasyonda, günlük hizmetleri sağlayıp yönetimi üstleneceği iddiasıyla sözde sivil yönetim kurulduğu ilan edildi. Açıklama, örgütün sosyal medya hesaplarından yazılı olarak yapıldı.

Türkiye'ye yönelik karalayıcı konuşmaların yapıldığı toplantıda, ABD’ye teşekkür edildi.

ABD ile PYD/PKK, terör örgütü mensuplarının ilçedeki varlığını Türkiye'nin tepkileri nedeniyle "SDG" ve "Menbiç Askeri Meclisi" gibi isimler ardına saklamaya çalışıyor.

Örgüte askeri yardımları devam eden ancak bunu inkar eden ABD'nin özel kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Menbiç'e yönelmesinden endişe ederek ilçenin kuzeyinde set oluşturmuştu.

ABD ile koordineli hareket eden Rusya da örgüt ve Beşşar Esad rejimine arabuluculuk yaparak, Menbiç'in batısındaki Fırat Kalkanı güçlerinin önününde rejim güçlerinin set kuracağını ilan etmişti.

Böylece Menbiç'teki terör örgütü varlığı, Fırat Kalkanı'na karşı ABD, Rusya ve Esad rejiminin korumasına alınmıştı.