Bugünkü YENİÇAĞ »

PYD Membiç'te yönetim ilan etti!

»
PYD Membiç'te yönetim ilan etti!
Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç ilçesinin idaresini üstleneceğini iddia ettiği bir sözde "sivil yönetim" ilan etti.

Menbiç'teki gelişmeler ilk olarak, Suriye-Türkiye sınırındaki Kobani (Ayn el-Arab) ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'nın sözde sorumlusu Ewwas Eli'nin, Rus basınına yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Eli, Menbiç'te örgütün "özerk yönetim kuracağı"nı açıkladı.

Ardından, terör örgütünün paravan kuruluşlarından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Menbiç'te tertiplenen organizasyonda, günlük hizmetleri sağlayıp yönetimi üstleneceği iddiasıyla sözde sivil yönetim kurulduğu ilan edildi. Açıklama, örgütün sosyal medya hesaplarından yazılı olarak yapıldı. 
Türkiye'ye yönelik karalayıcı konuşmaların yapıldığı toplantıda, ABD’ye teşekkür edildi.

ABD ile PYD/PKK, terör örgütü mensuplarının ilçedeki varlığını Türkiye'nin tepkileri nedeniyle "SDG" ve "Menbiç Askeri Meclisi" gibi isimler ardına saklamaya çalışıyor.

Örgüte askeri yardımları devam eden ancak bunu inkar eden ABD'nin özel kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Menbiç'e yönelmesinden endişe ederek ilçenin kuzeyinde set oluşturmuştu.

ABD ile koordineli hareket eden Rusya da örgüt ve Beşşar Esad rejimine arabuluculuk yaparak, Menbiç'in batısındaki Fırat Kalkanı güçlerinin önününde rejim güçlerinin set kuracağını ilan etmişti.

Böylece Menbiç'teki terör örgütü varlığı, Fırat Kalkanı'na karşı ABD, Rusya ve Esad rejiminin korumasına alınmıştı.

  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Erdoğan'dan Denktaş'a: Niçin Türkiye'de miting yapıyorsunErdoğan'dan Denktaş'a: Niçin Türkiye'de miting yapıyorsunPYD Membiç'te yönetim ilan etti!PYD Membiç'te yönetim ilan etti!Muharrem İnce: Almanya ve Hollanda 'evet' çıkmasını istiyorMuharrem İnce: Almanya ve Hollanda 'evet' çıkmasını istiyorDeniz Baykal: Kendimi rencide olmuş hissediyorumDeniz Baykal: Kendimi rencide olmuş hissediyorumAvrupa Konseyi'nden Türkiye-Hollanda açıklamasıAvrupa Konseyi'nden Türkiye-Hollanda açıklamasıBakan Zeybekçi: Ekonomik yaptırım söz konusu değilBakan Zeybekçi: Ekonomik yaptırım söz konusu değilBBP'den Hollanda açıklamasıBBP'den Hollanda açıklamasıHalaçoğlu, Hollanda krizinde anayasayı hatırlattıHalaçoğlu, Hollanda krizinde anayasayı hatırlattıDanimarka'dan Binali Yıldırım'a erteleme talebiDanimarka'dan Binali Yıldırım'a erteleme talebiKalın'dan Hollanda krizi değerlendirmesi: Referandumda 'evet' deyinKalın'dan Hollanda krizi değerlendirmesi: Referandumda 'evet' deyin
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti