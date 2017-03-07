PYD/PKK'dan Münbiç'te 'bayrak oyunu'

Terör örgütü PYD/PKK'nın paravan örgütü SDG'ye bağlı unsurlar, Münbiç ilçesinde örgüt ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasındaki bölgeye Beşşar Esed rejimi bayrağı dikti.

Moskova merkezli televizyon kanalı Russia Today'in Arapça internet sitesinde yer alan haberde, "Beşşar Esed ordusunun sınır koruma birlikleri komutanı" olduğunu iddia eden ve silahlı grubun başında kendini "Hamza Zaza" olarak tanıtan bir şahsın görüntüsü yayınlandı.

Görüntüde, Zaza'nın, Münbiç'in batı kırsalında Fırat Kalkanı Harekatı güçlerinin bulunduğu Bab ile Münbiç temas hattına rejim bayrağı dikme anı ve hattı kontrollerine aldıkları şeklindeki konuşması yer aldı.

Münbiç'teki yerel kaynaklar ise Hamza Zaza adlı şahsın gerçekte PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG içindeki "Şemsü'l Şemal" grubu militanlarından olduğunu bildirdi.

Diğer taraftan, Russia Today kanalı da haberinde Zaza'yı, elebaşlardan oluşan "SDG Münbiç Konseyi üyesi"nin üyesi olarak tanıttı.

PYD/PKK, REJİMİN GELECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Sabah saatlerinde PYD/PKK, diğer bir paravan örgütü "Münbiç Askeri Konseyi" aracılığıyla yaptığı açıklamada, ilçe ve çevresindeki varlığını sürdüreceğini bildirmişti.

Münbiç'in Esad güçlerine verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, Esad rejiminin yalnızca, Fırat Kalkanı güçleri ile PYD/PKK unsurları arasındaki hatta konuşlanacağı duyurulmuştu.

Russia Today kanalına yansıyan görüntüler ise söz konusu hatta rejim ordusu gelmemesine karşın, örgütün dezenformasyona başladığını ortaya çıkardı.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, geçen cuma, Münbiç'in ilçedeki güçler tarafından Esed rejimine devredileceğini açıklamıştı.

ABD anlaşmadan bilgisi olmadığını savunurken, rejim ise sessizliğini sürdürüyor.

Münbiç'teki kaynaklar, rejim güçlerinin ilçe sınırlarındaki 3 köyü PYD/PKK'dan devraldığını, ÖSO-PYD/PKK hattının tümüne henüz yerleşmediğini bildirmişti.

ABD'nin Münbiç'teki askeri unsurları, geçen cuma ilçenin kuzey kesimlerinde konuşlanmaya başlayarak ÖSO ile terör örgütünün arasında set oluşturmuştu.

Yerel kaynaklardan alınan son bilgilere göre de ABD özel kuvvetleri Münbiç'in kuzeyindeki Ayn Dadat bölgesine yığınağı sürdürüyor.

SİNCAR'A SEVKİYAT

Peşmergenin, dün yaptığı açıklamada PKK'nın Musul'un Sincar ilçesine ağır silah sevk ettiğini duyurmuştu. Münbiç'teki kaynaklar da örgütün rejim ve ABD'nin sağladığı korumadan istifade ederek, ağır silahlarla ile deneyimli militanlarını Sincar'a kaydırdığını bildiriyor.

Örgütün, ilçedeki kontrolünü son dönemde zorla silah altına aldığı vatandaşlarla sağlamaya başladığı öğrenildi.