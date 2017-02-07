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PYD'ye katılan Danimarkalıdan şok itiraflar

PYD'ye katılan Danimarkalıdan şok itiraflar 1
Peşmerge ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG saflarında savaştıktan sonra ülkesine gönderilen Joanna Palani İngiliz Daily Mail gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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