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PYD'ye katılan Danimarkalıdan şok itiraflar
Peşmerge ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG saflarında savaştıktan sonra ülkesine gönderilen Joanna Palani İngiliz Daily Mail gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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