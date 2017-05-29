PYD'ye Rus bayraklı koruma!

Kilis'in karşısındaki terör örgütü PYD'nin denetimindeki bölgede Rus ve Suriye bayraklarının sayısı arttırıldı.

Kilis'in karşı tarafında terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgeye çekilen ve silahlı kişiler tarafından korunan Rus ve Suriye bayraklarının sayısı arttırıldı. Belirli mesafelerle asılan ve yanında askeri radar cihazı bulunan bayraklar, sınır köylerinden çıplak gözle görülebiliyor. Yerel kaynaklar, bayrakların bölgenin kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü PYD'yi korumak amacıyla asıldığını belirtiyor.

Kilis'e bağlı Demirışık ve Akçabağlar köylerinin karşısında yer alan Halep'in Afrin ilçesi sınır hattına asılan ve silahlı kişiler tarafından yanında nöbet tutulan Rus ve Suriye bayraklarının sayısının arttırıldığı görüldü.

Belirli mesafelerle asılan ve yanında askeri radar cihazı bulunan bayraklar, sınır köylerinden çıplak gözle görülebiliyor. Öte yandan, güvenlik duvarı çalışmalarının devam ettiği Türkiye-Suriye sınır hattında güvenlik güçleri de bölgedeki önlemlerini arttırdı.

Yerel kaynaklar, bayrakların bölgenin kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yi korumak amacıyla asıldığını belirtiyor. Bayraklar, 11 Mayıs'ta terör örgütü PYD tarafından asılmıştı.