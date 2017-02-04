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PYD'ye verilen zırhlı araçlar sahaya indi!
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG öncülüğündeki SDG'ye ABD tarafından verilen zırhlı araçlar, uluslararası haber ajansı AFP tarafından da görüntülendi.
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