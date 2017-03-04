Quaresma'dan Şenol Güneş'e sert tepki!

Ricardo Quaresma, Şenol Güneş'in kendisini oyundan alma kararına sert tepki gösterdi.

Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma oyundan alınma kararına çok sinirlendi. Maçın 64. dakikasında oyundan alınan Portekizli yıldız öfkeli görüldü.

Bilekliğini sinirli bir şekilde çıkararak yere atan yıldız oyuncu teknik direktör, Şenol Güneş’e tepki gösterdi. Quaresma yedek kulübesine bakmadan soyunma odasının yolunu tuttu. Q7 yerine Tolgay Arslan oyunda dahil oldu.