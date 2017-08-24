Racon kesen kesene

Memur maaşına zam oranları belirlendi. Hayret ettim; ille de yüzde 16 oranında zam isteyen memur temsilcileri, açıklanan oranları nasıl oldu da kabullendi...

Sendikalar racon kesiyordu, rüzgâr tersine döndü, bu defa raconu hükûmet kesti:

-Bu kadar yeter size...

Memura ilk yılın yarısı için yüzde 4, ikinci yarısı için de yüzde 3.5 zam uygun görüldü. 2019'da bu oran yüzde 4+5 olarak tespit edildi.

Racon kesmek işe yarıyor ama kime yarıyor o da başka. Bu sefer ki de hükûmete yaradı!

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Memur emeklilerinin de maaşlarında artış olacak.

Belirlenen miktarlar sadre şifa mı, değil. Yani emeklilerin hayatında bu zamlarla bir rahatlama olması ihtimali yok. Akmasa da damlar misali bir etki yapabilir o kadar...

İşçi emeklilerini ise düşünmüyorlar... Oysa zam almaya en fazla ihtiyacı olan bu kesim. Başkalarına muhtaç olmadan ve insan gibi yaşamak için maaşlarında hatırı sayılır iyileştirme yapılması lâzım...

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Toplumdaki kutuplaşma salt siyasetçilerin farklı bakışlarından ve sahiplenmelerinden kaynaklanmıyor...

Yurttaşlar arasında hasıl olan ekonomik uçurum, kutuplaşmanın da temel nedenlerinden biri haline geliyor...

Boşuna mı "Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar" demişler...

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İşçi emeklilerinin de maaşlarına ince bir ayar yapılmalı...

Sığınmacılar için 35 milyar dolara yakın harcama yapan bir ülkenin cebine, işçi emeklilerine yapılacak ince ayar hiç ama hiç yük teşkil etmez...

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Görülmüş şey değil

CHP'den, emeklilere bayramlarda ikramiye verilmesini sağlayacak bir yasa teklifi yapıldı...

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın bunu sağlamak için SGK Yasası'na ek bir madde konulmasını istedi...

Hemen sevinmeyin...

Bu yasa teklifi AKP iktidarından geçmez...

İktidarın 16 yıldan bu yana CHP'den gelen bir teklifi yasallaştırdığını hiç gördünüz mü?

Göremeyeceksiniz...

Bir de parlamenter demokrasiden bahsediyorlar; parlamenter demokrasi lafta tamam da, uygulamada hani nerede!

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Hem sonra bu iktidar, oyları artıracak bir teklifin yasalaşmasını, hiç muhalefete bırakır mı...

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Sahi kişi başına düşen gelir ne kadar

AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlara diyor ki:

-Ölçü belli, kişi başına millî geliri 10 bin doların üzerine çıkarmak... İlk hedef 15 bin dolar. Her kim ülkemizi bu seviyenin üzerine çıkarabileceğini iddia ediyorsa bizim rakibimiz o olur...

Şaşırdım; hani kişi başına millî gelir 13 bin küsur dolardı...

10 bin dolar bile olmamış...

İlgili bakanlar da aylarca yurttaşa 13 bin küsur diyerek racon kesiyordu...

Çok şükür o racon da otomatik olarak bozulmuş oldu...

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İktidar AOÇ'yi ufalayıp duruyor

Geçen gün -21 ağustos günü- SÖZCÜ gazetesinin 2. sayfasında Sinan Meydan meslektaşımızın hazırladığı Atatürk Orman Çiftliği gerçeğini gözler önüne seren uzun bir araştırma yayınlandı...

Arşivime aldım, saklıyorum...

Kısaca ifade edeyim, Ulu Önder'in aziz milletimize bıraktığı, üzerinde Ata'mız tarafından belirlenmiş işlerin dışında hiçbir tasarrufun yapılamayacağına dair hüküm bulunan AOÇ alanını amacından koparan muhafazakârlık iddiasındaki irade, ufalayıp duruyor...

Oysa bu alan üzerinde hiç kimse, feriştahı gelse tasarrufta bulunamaz; satamaz, kiralayamaz...

AOÇ, Hazine'ye bu alanın korunması, Atatürk'ün istediği gibi tarımsal amaçlı olarak muhafaza edilmesi şartıyla bırakıldı. Beştepe Sarayı, ABD büyükelçilik binası ve irili ufaklı inşaatlar bu şartın ihlal edildiğini gösteriyor.

Bu ortama imkân hazırlayanlardan hesap sorulmalı...

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ANLAMLI SÖZLER

Yaptığınız kötü bir işin en gizli şahidi vicdanınızdır. (Muvaffak BENDERLİ)